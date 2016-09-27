Суд посадил завербованного Россией шпиона на 14 лет

Винницкий городской суд по материалам СБУ приговорил к лишению свободы сроком на 14 лет агента российского Главного разведывательного управления.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Гражданин Украины был завербован весной 2015 года кадровым сотрудником ГРУ Ренатом Биктагировым. Предатель собирал данные о местах дислокации и маршрутах перемещения подразделений ВС Украины, в т. ч. и тех, что должны были выполнять задачи в районе проведения АТО", – сказано в сообщении.

В СБУ добавили, что эту информацию спецслужбы РФ использовали для планирования нападений на подразделения украинской армии и захвата населенных пунктов в так называемой "серой зоне" под прикрытием донецких боевиков.

Украинская правда