Подозреваемый в растрате 492 млн предприниматель выйдет из СИЗО

Директор ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" Владимир Сивак, подозреваемый НАБУ в расхищении 492 млн грн, выйдет из Лукьяновского СИЗО во вторник после внесения суммы залога в 5,762 миллиона гривен.

Об этом сообщил во вторник агентству "Интерфакс-Украина" адвокат Сивака Юрий Иващенко.



"Залог внесен, Надеемся, что до конца дня он будет освобожден из Лукьяновского СИЗО", – сказал Иващенко.

По его словам, защита в апелляционном порядке обжалует решение суда об избрании меры пресечения, поскольку считает, что нет оснований для избрания ее как таковой из-за безосновательности подозрений.



Обновляется…