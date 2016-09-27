Подозреваемый в растрате 492 млн предприниматель выйдет из СИЗО

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Вторник, 27 сентября 2016, 13:11

Директор ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" Владимир Сивак, подозреваемый НАБУ в расхищении 492 млн грн, выйдет из Лукьяновского СИЗО во вторник после внесения суммы залога в 5,762 миллиона гривен.

Об этом сообщил во вторник агентству "Интерфакс-Украина" адвокат Сивака Юрий Иващенко.

"Залог внесен, Надеемся, что до конца дня он будет освобожден из Лукьяновского СИЗО", – сказал Иващенко.

По его словам, защита в апелляционном порядке обжалует решение суда об избрании меры пресечения, поскольку считает, что нет оснований для избрания ее как таковой из-за безосновательности подозрений.

Обновляется…

Темы: НАБУ Фирташ
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