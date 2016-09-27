Операция "Гомез". Как чешская госбезопасность украла украинского атамана из Мюнхена

В сети появилось видео с камеры полицейского Артема Кутушева, которого в воскресенье застрелил бывший боец батальона Шахтерск и Торнадо Александр Пугачев.

Видео обнародовали в рамках программы "Полицейская волна" на телеканале Эспрессо.

Директор департамента по связям с общественностью Артем Шевченко сообщил, что на видео кадры, которые следствие позволило обнародовать и те, которые можно показать по этическим соображениям.

"Ведь истекающего кровью, агонизирующего после выстрелов в упор полицейского невозможно демонстрировать априори. Но видео четко покажет логику развития события, мотивы применения оружия преступником и героическое поведение патрульных", - добавил Шевченко.

На видео показано общение Кутушева с преступником, как тот сначала уговаривает не проверять его, а затем угрожает пистолетом и стреляет.

Как известно, 25 сентября экс-боец "Торнадо" Александр Пугачев застрелил в Днипре двух патрульных полицейских, которые остановили его автомобиль за нарушение правил дорожного движения - полицейский Артем Кутушев скончался на месте, его коллега Ольга Макаренко умерла от полученных ранений в больнице.

Как выяснилось, Пугачев находился в розыске.

Во время столкновения с полицейскими он также получил ранения, его задержали, он находится в больнице.

Пугачев был задержан, ему уже выдвинули подозрение.

Украинская правда