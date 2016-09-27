У Путина открещиваются от "друзей детства", ставших миллионерами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявляет, что обвинения в незаконном обогащении и коррупции, которые раздаются в адрес приближенных к Владимиру Путину, не подкрепленные реальными фактами и зачастую граничат со спекуляциями.

Об этом он заявил во вторник, передает российское издание "РИА Новости".

"Я, честно говоря, не видел никогда обвинений", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о друзьях Путина, которые могут незаконно обогащаться за счет возможной дружбы с главой государства.

"Какие-то рассуждения – они сплошь и рядом появляются. Какие-то рассуждения, скажем так, граничащие со спекуляцией и так далее. Никогда не видел и не читал подкрепленные какими-то реальными фактами информации. Я имею в виду касательно каких-то связей с президентом России, каких-то бизнес-процессов", - добавил он.

Ранее телеканал "Дождь" показал фильм, в котором утверждается, что бизнесмен и бывший совладелец трейдера Gunvor Петр Колбин якобы является другом детства Владимира Путина.

По информации телеканала, Путин и Колбин познакомились в 1950-е годы в селе Именицы Ленинградской области, где семья Путиных снимала дачу, и в дальнейшем "часто виделись".

Их родители, по сообщению "Дождя", были близкими друзьями.

Песков заявил, что раньше не слышал фамилию бизнесмена Колбина среди знакомых Путина.

Петр Колбин занимает 149 место в списке Forbes (журнал оценил его состояние в 550 миллионов долларов).