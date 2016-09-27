У Путина открещиваются от "друзей детства", ставших миллионерами

1687 просмотров
1
Вторник, 27 сентября 2016, 14:03

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявляет, что обвинения в незаконном обогащении и коррупции, которые раздаются в адрес приближенных к Владимиру Путину, не подкрепленные реальными фактами и зачастую граничат со спекуляциями.

Об этом он заявил во вторник, передает российское издание "РИА Новости".

"Я, честно говоря, не видел никогда обвинений", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о друзьях Путина, которые могут незаконно обогащаться за счет возможной дружбы с главой государства.

"Какие-то рассуждения – они сплошь и рядом появляются. Какие-то рассуждения, скажем так, граничащие со спекуляцией и так далее. Никогда не видел и не читал подкрепленные какими-то реальными фактами информации. Я имею в виду касательно каких-то связей с президентом России, каких-то бизнес-процессов", - добавил он.

Ранее телеканал "Дождь" показал фильм, в котором утверждается, что бизнесмен и бывший совладелец трейдера Gunvor Петр Колбин якобы является другом детства Владимира Путина.

По информации телеканала, Путин и Колбин познакомились в 1950-е годы в селе Именицы Ленинградской области, где семья Путиных снимала дачу, и в дальнейшем "часто виделись".

Их родители, по сообщению "Дождя", были близкими друзьями.

Песков заявил, что раньше не слышал фамилию бизнесмена Колбина среди знакомых Путина.

Петр Колбин занимает 149 место в списке Forbes (журнал оценил его состояние в 550 миллионов долларов).

Темы: Путин Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Порошенко пожелал "безответственному" Путину стать сильным лидером 25 сентября 2016, 23:37
AP: Путина в США "любит" каждый десятый 25 сентября 2016, 21:05
Путин: Не надо было разваливать СССР 23 сентября 2016, 14:17
powered by lun.ua
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 2.92.146.---Андрей Петров27.09.2016 14:24
Это, конечно же, явная зрада.
Оправдывает Путина только то, что он не помешал новому своему другану Вальцману-Парашенко добавить к двум его конфетным фабрикам в Липеце ещё две на Урале и в Сибири.
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
В Крыму преследуют детей заключенного правозащитника – адвокат
Порошенко ветировал право военных расторгать бессрочные контракты
Суд посадил завербованного Россией шпиона на 14 лет
Все новости
История

Операция "Гомез". Как чешская госбезопасность украла украинского атамана из Мюнхена

Улыбнитесь

Художник со своими детьми год разрисовывал камни и разбросывал по городу