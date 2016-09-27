В сети опубликовали текст подозрения на Онищенко

12 просмотров
0
Вторник, 27 сентября 2016, 17:49
rbc.ua

В сети опубликовали текст подозрения нардепу Александру Онищенко, который подготовила Генпрокуратура Украины. Однако этот текст не учитывает поправки, которые позже были внесены САП.

Текст подозрения, который ГПУ направила в САП обнародовало издание LB.ua.

Ранее Специальная антикоррупционная прокуратура вручила подозрение Онищенко через родственников и адвокатов.

Указывается, что этот документ получен из источников в Генеральной прокуратуре и был передан САП для дальнейших процессуальных действий.

"Вместе с тем, как стало известно, антикоррупционная прокуратура вносила впоследствии в сообщение о подозрении дополнительные правки. Какие именно, пока неизвестно", - пишет издание.

"Таким образом, нижеследующий документ - "последняя версия" от ГПУ, но не последняя - от САП. Достаточно объемный, он помещается на 80-ти страницах, все они в распоряжении редакции, здесь же приводим только начало и конец документа", - говорится в материале.

 
 
 
 

Как известно, Онищенко и еще 20 человек подозревают в махинациях с газом госкомпании "Укгазвидобування", который получали по соглашению о совместной деятельности.

По версии следствия, с января 2013 по январь 2016-му компании, подконтрольные Онищенко, перепродавали купленный в госкомпаний газ своим же фирмам по заниженным ценам, а затем реализовывали его конечным потребителям по рыночной цене. Этим государству нанесли ущерб на сумму 1 млрд 613 млн гривен.

Среди фигурантов дела, кроме Онищенко, указанные его мама, 75-летняя Инесса Кадырова, и адвокат Валерий Постный - в прошлом бизнес-партнер Игоря Коломойского.

5 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Александра Онищенко. Он является главным фигурантом газовой схемы. Но до голосования он покинул Украину.

Интерпол сможет принять решение об объявлении его в международный розыск не раньше октября этого года.

Темы: Онищенко Генпрокуратура коррупция
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Инвест-барнкир Порошенко рассказал, кому Онищенко хотел купить 112 канал 26 сентября 2016, 17:22
У Порошенко открещиваются от попыток купить 112 канал 26 сентября 2016, 17:07
У Березенко назвали скриншоты переписки с Онищенко фальшивыми 26 сентября 2016, 16:43
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Военная прокуратура закончила досудебное расследование против Ежеля
В сети опубликовали текст подозрения на Онищенко
Владелец канала "112" попросил политубежища за рубежом – СМИ
В Крыму преследуют детей заключенного правозащитника – адвокат
Все новости
От создателей

Киевский бренд, который шьет хип-хоп штаны и регланы

#blackprotest

Флешмоб против запрета абортов в Польше захватывает Facebook