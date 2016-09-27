Военная прокуратура закончила досудебное расследование против Ежеля

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Вторник, 27 сентября 2016, 17:52

Главная военная прокуратура завершила специальное досудебное расследование в отношении бывшего министра обороны Украины Михаила Ежеля.

Об этом сообщает ГПУ.

"Главной военной прокуратурой завершено специальное досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению бывшего Министра обороны Украины М. Ежеля в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины", - сказано в сообщении.

В настоящее время стороне защиты стороной обвинения сообщено о завершении досудебного расследования и открытиb материалов уголовного производства для ознакомления.

Там напомнили, что Ежель может в любое время прибыть к следователю по особо важным делам Главной военной прокуратуры и лично ознакомиться с материалами уголовного производства.

Как известно, Ежель возглавлял Министерство обороны с 11 марта 2010 года по 8 февраля 2012 года, во времена экс-президента Виктора Януковича.

В апреля 2013 года Янукович назначил его послом в Беларуси.

В 2015 году президент Петр Порошенко отозвал Ежеля с должности посла в Минске.

В Генпрокуратуре сообщали, что разыскивают Ежеля как подозреваемого по делу о растрате государственных денег, но он бежал в Беларусь.

В апреле 2015 года белорусская прокуратура отказалась отвечать на запрос ГПУ о том, действительно ли Ежель лечится в Минске.

Впоследствии Ежель сообщил, что вместе с семьей живет в Беларуси, и вернется, когда в Украине в том случае, если будут гарантии его безопасности и с него снимут обвинения.

Украинская правда

Темы: Ежель Минобороны прокуратура
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