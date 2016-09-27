Депутат Оппоблока, на которого напали с отверткой, винит Филатова
Депутат Днепровского городского совета от "Оппозиционного блока" Сергей Суханов обвиняет мэра Днипра Бориса Филатова в организации нападения на него.
Об этом сообщает во вторник пресс-служба партии.
"Заказчики нападения мне понятны. Это сделали люди Филатова. Филатов окружил себя криминалом, и эта смесь власти и криминала дает им всем возможность творить что угодно", – заявил Суханов.
Он утверждает, что Оппоблок "раскрыл схемы по хищению Филатовым из городского бюджета около 400 млн грн".
"Поэтому я уверен: вчерашний инцидент – это реакция Филатова на нашу деятельность", – заявил Суханов.
Он также заявил, что это нападение – "не единственный факт давления на него и его семью".
Суханов также утверждает, что имеет разрешение на ношение оружия.
В свою очередь мэр Днипра Филатов разместил свой "официальный комментарий" относительно этих обвинений в сети Facebook.
Как сообщалось, депутата Днепровского горсовета от Оппоблока Сергея Суханова вечером 26 сентября дважды ударили отверткой в грудь, его спасли кожаная куртка и портмоне. Депутат Оппоблока отпугнул нападающего с отверткой выстрелом из пистолета "Форт".
Полиция Днепропетровской области предварительно расследует нападение на Суханова как хулиганство.
Украинская правда