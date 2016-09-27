Активисты требуют прекратить преследование детей заключенного правозащитника

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Вторник, 27 сентября 2016, 23:12

Международная платформа "Гражданская солидарность" обнародовала заявление в связи с преследованиями крымскотатарского правозащитника Эмира-Усэйна Куку и его семьи.

Соответствующий документ есть в распоряжении "Украинской правды".

"Мы, члены платформы" Гражданская солидарность" и других неправительственных организаций, а также правозащитники серьезно обеспокоены преследованием Эмира Куку и его семьи. Эмир тесно сотрудничает с организациями-членами платформы, вчастности с Международным партнерством по правам человека работает над сбором доказательств нарушения прав человека в Крыму", - сказано в заявлении.

"Мы считаем, что Эмир Куку был арестован в связи с его профессиональной деятельностью в качестве защитника прав человека, и мы требуем немедленно прекратить преследование Эмира Куку и его семьи", - отмечается в документе.

Заявление правозащитников появилась после того, как адвокат Александр Попков сообщил о травле детей крымскотатарского правозащитника представителями оккупационной власти Крыма.

Эмира-Усейна Куку и ряд других крымских татар российские оккупанты обвиняют в сотрудничестве с организацией "Хизб ут-Тахрир".

Его задержали в феврале 2016 года и посадили в СИЗО.

Темы: права человека Крым
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