Украина при участии НАТО ликвидирует радиоактивный могильник на Житомирщине

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Среда, 28 сентября 2016, 05:23

Украина с конца сентября этого года при финансировании НАТО начнет ликвидацию могильника радиоотходов на объекте "Вакуленчук" в Житомирской области.

Об этом сообщил во вторник в ходе брифинга, посвященного началу практического выполнению проекта, руководитель секции Трастовых фондов Агенции НАТО по поддержке и поставкам доктор Фредерик Пежо, передает "Униан".

Данный проект будет реализован в рамках реализации проекта Трастового фонда НАТО по захоронению радиоактивных отходов с бывших советских военных объектов.

По словам Пежо, проект был инициирован Украиной в 2010 году.

"Этот запрос состоял в просьбе предоставления помощи в ликвидации территорий, на которых размещались радиоактивные объекты, которые появились там в результате военной деятельности", - сказал он.

По его словам, первый этап проекта был начат 1 января 2016 года и был направлен на обследование и составление карты радиоактивного загрязнения территории.

При этом общая сумма проекта составила 950 тыс. евро, из которых Украина уже получила 848 тыс. евро.

Как сообщил атташе по вопросам обороны посольства Германии в Украине полковник Норберт Несс, одной из целей ликвидации могильника был риск его использования для изготовления радиоактивного оружия, так называемых "грязных бомб".

Темы: НАТО Украина
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