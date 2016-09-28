Умер бывший президент Израиля Шимон Перес

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Среда, 28 сентября 2016, 05:38

В Тель-Авиве в среду в возрасте 93 лет скончался бывший президент Израиля Шимон Перес.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальное информационное агентство правительства Израиля.

Перес был госпитализирован из-за инсульта две недели назад. Врачи добились определенного прогресса в его состоянии до внезапного ухудшения его здоровья во вторник.

Перес был президентом Израиля с 2007 по 2014 года. В 1994 году Перес совместно с тогдашним премьером Израиля Ицхаком Рабином и палестинским лидером Ясиром Арафатом получил Нобелевскую премию за усилия по достижению мира и вклад в мирное урегулирование на Ближнем Востоке.

Темы: Израиль
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