АТО: Боевики били возле Станицы Луганской, где собираются отводить войска

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Среда, 28 сентября 2016, 06:52

За минувшие сутки боевики 35 раз открывали огонь по позициям украинских сил.

Об этом пресс-центр штаба АТО сообщает на странице в Facebook.

На Луганском направлении зафиксировано 6 нарушений "режима тишины".

"Противник предпринимал вооруженные провокации из гранатометов и стрелкового оружия в районе Новоалександровки, Новозвановки и Станицы Луганской", - говорится в сообщении.

На Мариупольском направлении зафиксировано 23 нарушения "режима тишины".

В районе Марьинки, Водяного, Широкино, Талаковки и Павлополья боевики вели огонь из стрелкового оружия, пулеметов и гранатометов. Кроме того, по Широкино вел огонь снайпер, а по Талаковки боевики открывали огонь из БМП.

На Донецком направлении зафиксировано 6 обстрелов со стороны боевиков.

Сепаратисты били из минометов 82-го и 120-го калибра и открывали огонь из стрелкового оружия, пулеметов и гранатометов по Авдеевке. Также по Авдеевке вел огонь снайпер.

"Несмотря на эти провокации, Вооруженные Силы Украины неуклонно соблюдают Минские соглашения", - подчеркнули в штабе.

В штабе АТО также сообщили, что "подразделения, выполняющие задачи в зоне проведения АТО, продолжают совершенствовать навыки с целью повышения уровня боевой готовности".

"Так, в одном из соединений проведены занятия с экипажами боевых машин пехоты и танков. Во время занятий личный состав получил практический опыт по движению техники при неблагоприятных погодных условиях. Важно, что каждый механик-водитель преодолел 15 километров по пересеченной местности", - говорится в сообщении.

Указано, что особое внимание в ходе занятий инструкторы уделяли подготовке военнослужащих по контракту, которые пришли на замену шестой волны мобилизации.

21 сентября в Минске было подписано соглашение, согласно которому украинские силы, а также боевики отводят вооружение от линии разграничения на трех участках – в районах населенных пунктов Станица Луганская, Золотое и Петровское. Соглашение начало действовать 22 сентября. Оно должно быть выполнено в течение 13 дней при условии, что 7 дней в этих районах будет соблюдаться режим тишины

Темы: АТО Донбасс
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