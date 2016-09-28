В РФ не поверят в отчет по МН17, если он не совпадет с их версией

В России до опубликования промежуточных результатов расследования атаки на рейс МН17 уже отказываются признавать отчет, если в нем точкой отправления БУКа будет Снежное, подконтрольное боевикам.

Об этом пишет газета Ведомости со ссылкой на исчтоники, близкие к Минобороны.

"Если в отчете комиссии по криминальному расследованию, как и раньше, точкой пуска будет названо Снежное, а ракетой уже списанная в ВС России 9М38, то тем самым будет просто воспроизведена прежняя версия технического отчета, где по сути содержались те же самые данные, что означало, что вина возлагается на сепаратистов", - пищшет газета со ссылкой на истоник.

"Для российской стороны все это не будет убедительным, поскольку характерных для поражающих элементов этой "старой" ракеты отверстий ей так до сих пор и не предъявили, сказал он", - добавили в издании, ссылаясь на собеседника.

Как известно, все международные расследования, независимые друг отдруга пришлы к выводу, что самолет был сбит ракетой из установки БУК, завезенной из России.

В РФ настаивали, что самолет был сбит украинским самолетом, однако потом отказались от этой версии. Теперо в РФ настаивают, что самолет был сбит из установки БУК, с территории, подконтрольной силам АТО.