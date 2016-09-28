Одна из российских межконтинентальных ракет самоликвидировалась

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Среда, 28 сентября 2016, 09:47

Одна из двух российских баллистических ракет "Булава", выпущенных с подводной лодки в Белом море во время проверки боеготовности флота РФ, самоликвидировалась.

Как сообщили "Интерфаксу" в Минобороны РФ, атомный ракетный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" 27 сентября выполнил экспериментальный залп двумя межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава" из акватории Белого моря – по полигону Кура на полуострове Камчатка.

"Залповая стрельба выполнялась из подводного положения. Обе ракеты штатно вышли из шахт подводной лодки по заданной траектории", – отметили в военном ведомстве РФ.

"Боевые блоки первой ракеты выполнили полный цикл программы полета и успешно поразили заданные цели на полигоне. Вторая ракета после выполнения первого этапа полета самоликвидировалась", – сообщили там.

АПЛ "Юрий Долгорукий" является головной подлодкой в проекте "Борей".

ПО данным Минобороны РФ, 26 сентября, другой атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения проекта "Борей" "Владимир Мономах" успешно выполнил задачи межфлотского перехода с Северного на Тихоокеанский флот РФ.

Как и первый серийный ракетоносец проекта 955 "Александр Невский", "Владимир Мономах" вошел в состав 25-й дивизии подводных лодок Тихоокеанского флота РФ

До 2020 года ВМФ России планирует получить 8 стратегических ракетоносцев проектов 955 и 955А.

Темы: Росcия армия
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