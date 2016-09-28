В Кабмине верят, что разведение войск поможет открыть пункт в Золотом

00
0
Среда, 28 сентября 2016, 10:26

У Министерстве по вопросам оккупированных территорий заявляют, что разведение войск позволит открыть еще один пункт пропуска через линию разграничения, размещенный в Золотом.

Об этом говорится в разъяснении министерства по соглашению о трех зонах разведения подразделений ВСУ и боевиков в районе населенных пунктов Золотое, Петровское и Станица Луганская.

"Соглашением предусмотрено, что не позднее, чем через сутки после разведения сил, СММ ОБСЕ изымет взрывоопасные предметы на указанных участках, что, в частности, может способствовать открытию КПВВ в с. Золотое", – отмечается в разъяснении.

"Контрольные пункты въезда-выезда будут функционировать и в дальнейшем, их работу будут обеспечивать соответствующие формирования – ДПС, ДФС и другие", – добавили в министерстве.

"Разведение сил и средств будет происходить только на основании согласованных приложений к Рамочному соглашению, которые будут содержать подробную информацию о географических координатах линий, сроках и особенностях отвода. Такие меры позволят создать участки разведения, что будет гарантировать безопасность как военным, так и гражданскому населению и сохранение важных объектов инфраструктуры", – отметили в сообщении.

СММ ОБСЕ, согласно договоренностям, будет осуществлять постоянное патрулирование и дистанционное наблюдение, а в случае нарушения режима прекращения огня на участке разведения, отведения сил может быть приостановлено, а военные подразделения возвращены на прежние позиции.

Согласно достигнутым в Минске договоренностям, создание участков разведения на Донбассе и начало отвода сил на определенной территории начнется только после того, как ССМ ОБСЕ будет подтверждено полное соблюдение режима прекращения огня в течение семи суток на каждом из определенных участков. После этого будут определены конкретные координаты участков, расстояние и границы отвода сил.

Также договоренности предусматривают, что количество таких зон безопасности может быть увеличено в будущем.

Украинская правда

Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
"Нормандская четверка" обсудит Минск – источник
Боевики били возле Станицы Луганской, где собираются отводить войска
Марчук назвал девять "неприятных реалий" о войне на Донбассе
The Guardian: Следователи пришли к выводу, что MH17 сбили с территории боевиков
Все новости
Трамп vs Клинтон

Соцсети обсуждают дебаты Клинтон и Трампа: гифкы, приколы, цитаты и мемы

От создателей

Киевский бренд, который шьет хип-хоп штаны и регланы