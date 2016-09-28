Найем: предлагаем усовершенствовать норму о 31 декабря и декларациях

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Среда, 28 сентября 2016, 10:58

Депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем предлагает расширить в законе понятие "члена семьи" чиновника, который должен быть указан в декларации о доходах.

Об этом он написал в Facebook, комментируя претензии депутата "Самопомочи" Егора Соболева к законопроекту №5178 об усовершенствовании мер предотвращения коррупции, соавтором которого является Найем.

"О членах семьи. Разберитесь: предложенные изменения в закон не упрощают, а усложняют жизнь коррупционерам. Законопроект не сужает, а четко определяет и расширяет понятие членов семьи по сравнению с существующим толкованием", – пишет Найем.

Он объясняет, что в законе "О противодействии коррупции" термин "член семьи" очень размыт, а подзаконные акты НАПК определяют, что "членом семьи" декларанта является тот, кто совместно проживает с ним /…./ по состоянию на последний день отчетного периода, то есть, для годовой декларации – 31 декабря.

"Если на момент 31 декабря вы не проживаете с человеком (расстались или развелись, к примеру, 30 декабря), у вас есть законное право не указывать его в своей декларации", – возмущается депутат.

По словам Найема, действующую норму о последнем дне отчетного периода, которую Соболев предлагает оставить в силе, "легко обойти, заявив, что ты не проживал с лицом конкретно 31 декабря, хотя весь год перед тем жил вместе, вел общее хозяйство и т.д".

"То есть банальный развод или простое доказательство несовместного проживания в новогоднюю ночь позволит тысячам судей, прокуроров, депутатов, министров и высокопоставленных чиновников по всей стране не указывать своих жен и мужей в электронной декларации", – считает он.

Найем с коллегами предлагает расширить определение "член семьи", добавив к уже существующей норме про 31 декабря "альтернативное основание для определения члена семьи о совместном проживании с декларантом большую часть года, даже если лица не проживают вместе по состоянию на последний день года".

"Согласно предложенному законопроекту, членами семьи являются, в частности, лица, которые по состоянию на последний день отчетного периода или (!) в течение не менее 183 дней в течение предыдущего года совместно проживали, были связаны общим бытом, имели взаимные права и обязанности, в том числе лица, которые совместно проживали, но не состояли в браке, с субъектом декларирования", – пишет Найем.

"Под новое определение попадут обе категории: И те, с кем декларант совместно проживал на конец года, И те, с кем он проживал большую часть года. Это измерение расширяет объем декларирования и сужает возможности для злоупотреблений", – уверяет он.

Другая правка – о средствах, одолженных другим лицам, – по словам Найема, техническая: требование об указании "средств одолженных третьим лицам" приводится в законе дважды в рамках одной и той же статьи, в п. 8 и п. 9 ст. 46, – предлагается изъять из пункта 9-го слова "позичені іншим особам кошти".

Найем объясняет, что этот пункт касается финансовых обязательств декларанта, а заем средств другому лицу не является финансовым обязательством декларанта, а является обязательством третьего лица перед декларантом.

При этом норма о необходимости указания "средств, одолженных третьим лицам" остается в п. 8 этой же статьи, где речь идет о денежных активах декларанта, подчеркивает депутат.

Ранее Егор Соболев назвал "откровенным мошенничеством" норму о совместном проживании с декларантом 183 дней в году. По его мнению, это усложнит детективам НАБУ доказывание фактов незаконного обогащения семей "клептократов".

Темы: декларация Верховная Рада коррупция
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IP: 195.78.69.---Alex191728.09.2016 12:06
Бред это все, все ворье массово разводится и переписывает все награбленное на бывших жен (мужей), а те, кто не разводятся переписывают все на родителей или детей, которые не декларируются! Поэтому, Наем, садись на машину, бери с собой все антикоррупционные органы и журналистов и прокатитесь по киевскому элитному жилью, особенно дорогим частным домам и элитным многоэтажкам и узнавайте кто там живет и за какие деньги они это купили или построили! Если нет доказательств происхождения денег - конфискация и тюрьма, а все это электронное декларирование чистый развод для лохов! Коррупцию можно победить только тогда, когда начнет работать ответственность за наворованное,но это не в нашей стране, т.к. за это должны голосовать как раз те, кто никогда не жил на зарплату!
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