В ОБСЕ зафиксировали обстрелы возле потенциальных районов разведения войск

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Среда, 28 сентября 2016, 11:39

В ОБСЕ зафиксировали 26 сентября обстрелы и взрывы в районе трех пунктов, указанных в рамочном соглашении о разведении войск, однако не указывают, были ли эти обстрелы в пределах определенных соглашением территорий.

Так, согласно отчету за 26 сентября, обнародованном во вторник, взрывы были слышны в нескольких километрах от районов Станицы Луганской и Золотого.

В Луганской области Миссия констатировала увеличение количества случаев нарушения режима прекращения огня, если сравнивать с 25 сентября (пять взрывов против двух соответственно).

Неподалеку от подконтрольного "ЛНР" г. Первомайск (не более 4 км от Золотого) СММ слышала один взрыв неопределенного происхождения примерно в 5 км северо-северо-востоку от позиции патруля СММ.
 
Менее чем через час, находясь в подконтрольном правительству м. Золотое (60 км северо-западнее Луганска), наблюдатели слышали один взрыв неопределенного происхождения и видели большой столб дыма, который поднимался примерно в 5 км к востоку, вскоре после чего произошел второй взрыв за 3 км к востоку от их позиции.

На правительственном блокпосту севернее моста в пгт Станица Луганская (16 км северо-восточнее Луганска) Миссия слышала два взрыва неопределенного происхождения на неустановленной расстоянии к юго-западу от места своего расположения.

 

При этом в СММ отмечают, что во время мониторнинга участков в районах Станицы Луганской, Золотого, Первомайска, Петровского, Богдановки была спокойная ситуация, но миссия не смогла добраться до участка разведения сил и средств между Петровским и Богдановкой и между Петровским и Золотым.

"В подконтрольном правительству Золотом члены патруля Миссии видели, как семь военнослужащих ВСУ выполняли работы по разминированию на участке разведения сил и средств", - говорится в сообщении.

"Наблюдатели осуществили три запуска БПЛА и зафиксировали заграждения, расположенные на дороге в направлении подконтрольного" ЛНР "Первомайска.

В Первомайске наблюдатели видели, как приехал кран, с помощью которого семь членов" ЛНР "убрали бетонные заграждения (по меньшей мере восемь блоков), перекрывали дорогу.

Затем патруль СММ проехал 50 м на север по дороге от Первомайска до Золотого, но был вынужден остановиться из-за наличия там противотанковых и противопехотных мин, после чего патруль развернулся и вернулся в Первомайск.

Члены патруля Миссии также провели запуск мини-БПЛА над железнодорожным мостом в г. Станица Луганская (16 км северо-восточнее Луганска) и, по данным воздушного наблюдения, отметили там спокойную ситуацию ", - сказано в сообщении.

Как известно, Рамочное решение Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств было подписано в среду 21 сентября, оно вступило в силу с 22 сентября. Последними, седьмыми сутками должна стать среда, 28 сентября.

Согласно договору, СММ должен осуществлять мониторинг и верификацию процесса разведения сил и средств в районах моста в Станице Луганской, Золотом (60 км северо-западнее Луганска) и Петровском (41 км к югу от Донецка), а также фиксировать нарушения режима тишины.

Согласно договору, предпосылкой для разведения войск должно быть неукоснительное соблюдение тишины в течение 7 суток. Соглашение вступило в силу с 22 сентября.

Согласно сообщению штаба АТО, за последние сутки были зафиксированы обстрелы Станицы Луганской из стрелкового оружия.

Украинская правда

Темы: АТО Донбасс ОБСЕ
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