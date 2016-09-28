Близкого к Мартыненко человека назначили в ГПУ

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Среда, 28 сентября 2016, 12:26
zn.ua

Бывший помощник Николая Мартыненко, юрист Михаил Ледовских назначен заместителем начальника одного из департаментов ГПУ.

Сообщение об этом размещено на сайте ГПУ.

Согласно сообщению, Ледовских Михаил Владимирович назначен заместителем начальника Департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности.

 

Решение было подписано 28 сентября.

Ледовских Михаил Владимирович был помощником экс-депутата Николая Мартыненко в двух созывах, так же как и нынешняя нардеп Народного Фронта Елены Владимировны Ледовских.

Михаил является родным братом Елены Ледовских.

Елена Ледовских с 2011 года является подписантом и руководителем благотворительного фонда Николая Мартыненко. Согласно данным реестра, она до сих пор является руководителем фонда.

 

Михаил Ледовских - директор фирмы "Ледовских и партнеры", которая предоставляет юридические и адвокатские услуги, специализируется также на административном, гражданском праве, трудовом законодательстве.

Оксана Коваленко, УП

Темы: Генпрокуратура Мартыненко
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