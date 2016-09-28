Порошенко подписал закон о выплатах военнопленным

16 просмотров
1
Среда, 28 сентября 2016, 13:10

Президент Петр Порошенко подписал закон о сохранении выплат и окладов военнослужащим, попавшим в плен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента в среду.

"Документом устанавливаются правовые основания для проведения перерасчета денежного обеспечения семьям тех военнослужащих Вооруженных Сил Украины, других образованных соответственно законам Украины военных формирований и правоохранительных органов, которые были захвачены в плен или стали заложниками на территории проведения АТО во время боевых действий с незаконными вооруженными формированиями", - сказано в сообщении.

Согласно нововведениям, за военнослужащими, захваченными в плен или заложниками, а также интернированными в нейтральных государствах или безвестно отсутствующими, "сохраняются выплаты в размере должностного оклада по последнему месту службы, оклада по воинскому званию, надбавки за выслугу лет, других ежемесячных дополнительных видов денежного обеспечение постоянного характера и другие виды денежного обеспечения с учетом изменения выслуги лет и норм денежного довольствия".

Указывается, что семьи пленных военнослужащих ежемесячно будут получать денежное обеспечение, в том числе дополнительные и другие виды денежного обеспечения.

В то же время эти положения закона не распространяются на военнослужащих, добровольно сдавшихся в плен, самовольно оставивших воинские части (места службы) или дезертировавших.

Как известно, ранее президент подписал закон, согласно которому, время пребывания граждан Украины на военной службе засчитываться в стаж работы.

Украинская правда

Темы: Порошенко войска армия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Порошенко просит Раду собраться на внеочередную сессию для увольнения судей 27 сентября 2016, 18:21
Порошенко ветировал право военных расторгать бессрочные контракты 27 сентября 2016, 13:49
Порошенко позвонил водителю, который заблокировал авто стрелявшего в полицейских 26 сентября 2016, 21:41
powered by lun.ua
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 88.200.237.---Ян Варштайнер28.09.2016 14:44
большое спасибо
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
В причастности к катастрофе MH17 подозреваются 100 человек
Следствие: MH17 сбили с территории боевиков из российского "Бука"
Во время объявления результатов по MH17 заслушали перехваты разговоров боевиков
В КС заявляют о подделке документов суда
Все новости
История

Мессия для Украины. Большой миф Михаила Грушевского

Поддержка

"Бумбокс" присоединился к спектаклю в поддержку Сенцова, Алехиной и Павленского