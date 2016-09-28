Порошенко подписал закон о выплатах военнопленным

Президент Петр Порошенко подписал закон о сохранении выплат и окладов военнослужащим, попавшим в плен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента в среду.

"Документом устанавливаются правовые основания для проведения перерасчета денежного обеспечения семьям тех военнослужащих Вооруженных Сил Украины, других образованных соответственно законам Украины военных формирований и правоохранительных органов, которые были захвачены в плен или стали заложниками на территории проведения АТО во время боевых действий с незаконными вооруженными формированиями", - сказано в сообщении.

Согласно нововведениям, за военнослужащими, захваченными в плен или заложниками, а также интернированными в нейтральных государствах или безвестно отсутствующими, "сохраняются выплаты в размере должностного оклада по последнему месту службы, оклада по воинскому званию, надбавки за выслугу лет, других ежемесячных дополнительных видов денежного обеспечение постоянного характера и другие виды денежного обеспечения с учетом изменения выслуги лет и норм денежного довольствия".

Указывается, что семьи пленных военнослужащих ежемесячно будут получать денежное обеспечение, в том числе дополнительные и другие виды денежного обеспечения.

В то же время эти положения закона не распространяются на военнослужащих, добровольно сдавшихся в плен, самовольно оставивших воинские части (места службы) или дезертировавших.

Как известно, ранее президент подписал закон, согласно которому, время пребывания граждан Украины на военной службе засчитываться в стаж работы.

Украинская правда