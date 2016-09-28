В России подумывают обязать неработающих платить "налог"

00
2
Среда, 28 сентября 2016, 13:22

В Российской Федерации разрабатывают законопроект, согласно которому неработающие граждане должны будут платить за фактическое использование социальной инфраструктуры.

Об этом сообщила вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец в ходе правчаса в Совете Федерации, передает "РИА Новости".

По ее словам, российское законодательство позволяет россиянам не работать, но при этом они не платят страховые взносы, в том числе – в систему обязательного медицинского страхования.

"Еще часть населения у нас не должна платить взносы с фонда оплаты труда. Таких людей мы видим, и это 68 миллионов человек", – отметила Голодец.

"Всего у нас в трудоспособном возрасте 75 миллионов человек. Всех остальных мы видим: видим их списочный состав и видим, где они живут, видим их возраст и так далее. Но у нас в государстве принято, что человек может по своему желанию работать и не работать", – сказала она.

Ранее статс-секретарь – заместитель министра труда России Андрей Пудов заявил на международной конференции "Социальное страхование", что Минтруд РФ обсуждает возможность введения налога для трудоспособных лиц, официально нигде не работающих.

В СМИ данную инициативу часто именуют "налогом на тунеядство".

В пресс-службе Минтруда уточняли, что обсуждение такого налога ведется на экспертном уровне в контексте изучения реализации такого опыта в Беларуси.

Темы: Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Под посольствами РФ пройдет акция в поддержку Меджлиса 28 сентября 2016, 13:07
В полиции подтвердили задержание экс-главы киевской ГАИ в РФ 28 сентября 2016, 12:35
На избранных в Госдуму РФ в Крыму завели дела 28 сентября 2016, 12:04
powered by lun.ua
Комментарии — 2
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 176.38.66.---vitdeputat28.09.2016 14:08
После налога на неработающих логичен налог за управление командой менеджеров с главой "менеджером всех времен и народов, надежей всего руського мира" Путиным В.В.
ОтветитьС цитатой
IP: 46.200.103.---sensor+228.09.2016 13:59
Совсем путькин обнизал. Сначала колхозник теперь его шеф.
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
В причастности к катастрофе MH17 подозреваются 100 человек
Следствие: MH17 сбили с территории боевиков из российского "Бука"
Во время объявления результатов по MH17 заслушали перехваты разговоров боевиков
В КС заявляют о подделке документов суда
Все новости
История

Мессия для Украины. Большой миф Михаила Грушевского

Поддержка

"Бумбокс" присоединился к спектаклю в поддержку Сенцова, Алехиной и Павленского