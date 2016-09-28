Следствие по MH17: "Бук" был доставлен из РФ и затем вывезен туда

Нидерландские следователи подтвердили, что ракетная установка "Бук", которой уничтожили малайзийский "Боинг" рейса MH17 в июле 2014 года над Донбассом, была доставлена с России.

Об этом в эфире канала 112 заявил посол Украины в Нидерландах Александр Горин.

"Очень четко было заявлено, что самолет был сбит ракетой "Бук", которая пришла с территории Российской Федерации и после этого события была эвакуирована на территорию Российской Федерации", – сказал он.

Следователи также констатировали, что выстрел был совершен с района возле Первомайска, подконтрольного боевикам.

Он подтвердил, что путь "Бука" с территории России в Украину и назад прослеживается по спутниковым снимкам.

"Прослеживается. Единственной, что не дается ответ на первый вопрос – где зашел "Бук" на территорию Украины. Следствие продолжается по этому вопросу", – сказал он.

По словам Горина, на вопрос одного из родственников погибших о том, кому принадлежал "Бук", было сказано, что следствие по этому поводу еще продолжается.

"Далее последует наиболее сложная часть. А именно, конкретно найти и назвать тех людей, которые принимали решения, которые отдавали приказ, которые нажимали на кнопку", – добавил он.

Горин также сообщил, что нидерландские следователи отметили активное сотрудничество Украины в этом вопросе. По их словам, Украина предоставляет всю необходимую информацию.

Как известно, в среду такие выводы следователей со ссылкой на собственные источники сообщила британская The Guardian.

Украинская правда