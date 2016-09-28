В КС заявляют о подделке документов суда

Судья КС Владимир Мойсик обвиняет первого заместителя Секретариата КС Ларису Бирюк в подделке документов и требует начать против нее дисциплинарное производство.

Об этом говорится в служебной записке судьи Мойсыка в адрес председателя КС Юрия Баулина, текст которого есть у Украинской правде.

"Считаю приведенные факты грубых нарушений действующего законодательства, в которых есть признаки преступлений, обмана, злоупотребления служебным положением, корыстные мотивы противоправных действий и неэтичного поведения со стороны Бирюк не только делают невозможным пребывание этого сотрудника в должности, а учитывая ее должностные полномочия в сочетании с привлечением к противоправным действиям подчиненных работников является фактором коррупционных рисков и угрозой авторитету суда", - говорится в записке.

Судья просит рассмотреть на заседании КС вопрос о возбуждении дисциплинарного производства в отношении Бирюк и наложить на нее дисциплинарное взыскание.

В записке судья сообщает, что при обсуждении проекта новой редакции закона о КС Бирюк должна была фиксировать предложения, но она их "частично проигнорировала, частично их содержание исказила, а также внесла предложения, которые не были предметом рассмотрения рабочей группы".

Кроме того, судья отмечает, что Бирюк подстрекала заместителя заведующего экспертно-правового отдела по вопросам частного права Михеенко заменить листы в зарегистрированном ранее заключении КС о заключительных положениях закона о госбюджете на 2016 год.

"Михеенко пояснила, что она отказалась от служебного подлога, к которому призвал ее Бирюк", - говорится в записке. В документе добавляется, что следствием действий Бирюк стало привлечение Михеенко к дисциплинарной ответственности за отказ подать доработать вывод, однако, согласно записке, оказалось, что вывод был сделан.

Кроме того, оказалось, что Бирюк совершила подлог при передаче заключения о конституционности отдельных положений законов о судоустройстве и статусе судей, об обеспечении права на справедливый суд.

В заключении была противоположная резолютивная часть и именно она была передана судьи КС Вдовиченко.

Кроме того, Мойсик отмечает, что судьям стали известны факты наличия двух разных текстов предыдущих выводов, зарегистрированных под одним и тем же номером.

В качестве примера он привел заключение по конституционному представлению 48 нардепов относительно соответствия Конституции отдельных положений законов, регулирующих отношения в сфере пенсионного обеспечения.

Подделка была обнаружена и по предварительному заключению по представлению омбудсмена по кодексу админсудопроизводства.

Кроме того, судья КС сообщил, что в секретариате КС обсуждали вопрос о включении Бирюк в список лиц на награждение госнаградами по случаю 20-летия создания КС.

"С учетом изложенного, считаю недопустимым поощрение Бирюк и прошу исключить ее из этого списка", - отметил Мойсик.

По некоторой информации, возможно, речь идет о награждении Бирюк орденом Княгини Ольги.

Бирюк называют близким к главе КС Юрию Баулину.

Баулин - один из шести судей, которые голосовали за изменение Конституции в 2010 году, что увеличило полномочия тогдашнего президента Виктора Януковича. По ним в ГПУ уже около двух лет идет расследование.

Баулин вручал булаву президенту Петру Порошенко во время инаугурации в 2014 году.

Украинская правда