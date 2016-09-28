Дело "одесских титушек": депутат Орлов просит снизить залог в 20 раз

Апелляционный суд Одесской области, приступил к рассмотрению апелляционной жалобы адвокатов арестованного экс-заместителя председателя Одесской облгосадминистрации Александра Орлова, перенес рассмотрение жалобы защиты.

Судебная коллегия под председательством Виктора Балабана приняла такое решение с учетом поданных апелляций со стороны адвокатов и облпрокуратуры, сообщает "Укринформ".

Защитники подсудимого Орлова, арестованного по подозрению в организации массовых беспорядков, просили суд изменить ему меру пресечения из-за болезни матери и тещи, а также в связи с "хорошими характеристиками".

Кроме того, адвокаты заявили, что считают непомерно высоким залог в более 8 миллионов гривен, определенный Приморским райсудом Одессы, и просят снизить ее до 400 тысяч гривен.

В свою очередь, представитель государственного обвинения Екатерина Бойченко выразила позицию прокуратуры об отмене постановления судьи Виктора Иванова в части применения к Орлову альтернативной меры пресечения в виде внесения залога.

Председательствующий на заседании судья Балабан озвучил решение коллегии – перенести, с учетом поданных апелляций, рассмотрение дела на 3 октября.

Издание отмечает, что здание Апелляционного суда пикетировали активисты патриотических организаций и представители "Оппозиционного блока".

Поддержать подсудимого Орлова пришли к стенам суда около ста экс-"регионалов" во главе с бывшим председателем Одесской ОГА – народным депутатом Николаем Скориком.

Между давними оппонентами возникли стычки, которые быстро прекратила полиция, разведя пикетчиков, отмечает агентство.

Как известно, прокуратура заявляла, что досудебное следствие установило, что гражданин Орлов причастен к организации массовых беспорядков в Одессе в феврале 2014 года в составе группы лиц, которые сопровождались насилием над людьми, в том числе в организации избиения участников мирной акции и журналистов 19 февраля 2014 на площади перед Одесской облгосадминистрацией

19 февраля 2014 группа вооруженных битами "титушек" напала на активистов Евромайдана, журналистов и простых жителей города. Следствие считает, что к этому было причастно руководство области.