Прокурора ГПУ поймали на вымогательстве 200 тысяч долларов

Силовики ГПУ задержали прокурора отдела Генпрокуратуры Украины и адвоката, которые требовали от предпринимателя взятку.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

Указывается, что оба требовали "деньги в сумме 200 000 долларов США за закрытие уголовного производства и снятия ареста с изъятого имущества".

"За время моего управления ГПУ это 18-й прокурор, которого мы берем в рамках очистки системы. Дела по 10 взяточников - уже в судах", - написал Луценко.

Украинская правда