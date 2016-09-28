Прокурора ГПУ поймали на вымогательстве 200 тысяч долларов
Силовики ГПУ задержали прокурора отдела Генпрокуратуры Украины и адвоката, которые требовали от предпринимателя взятку.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.
Указывается, что оба требовали "деньги в сумме 200 000 долларов США за закрытие уголовного производства и снятия ареста с изъятого имущества".
"За время моего управления ГПУ это 18-й прокурор, которого мы берем в рамках очистки системы. Дела по 10 взяточников - уже в судах", - написал Луценко.
Украинская правда