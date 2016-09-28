Прокурора ГПУ поймали на вымогательстве 200 тысяч долларов

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Среда, 28 сентября 2016, 16:13

Силовики ГПУ задержали прокурора отдела Генпрокуратуры Украины и адвоката, которые требовали от предпринимателя взятку.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

Указывается, что оба требовали "деньги в сумме 200 000 долларов США за закрытие уголовного производства и снятия ареста с изъятого имущества".

"За время моего управления ГПУ это 18-й прокурор, которого мы берем в рамках очистки системы. Дела по 10 взяточников - уже в судах", - написал Луценко.

Украинская правда

Темы: прокуратура Генпрокуратура
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IP: 93.72.219.---ЦЮК28.09.2016 16:29
А коли прокурорів ГПУ, котрі їздять на "бабушкіних" мерседесах притягнуть до відповідальності?
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