Луценко о "чистке" силовиков: в судах - дела на 143 работников

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Среда, 28 сентября 2016, 16:43

На разбирательствах в судах находятся уголовные дела в отношении 143 работников силовых ведомств.

Об этом во время пресс-конференции в среду заявил генпрокурор Юрий Луценко.

"Привлекаются к уголовной ответственности в течение мая-августа текущего года и находятся уже в судах всего 143 человека. Из них прокурорские 10, нацполиции - 100, фискальной службы – 28, СБУ - 5", - сказал он.

"Это означает, что у нас есть прочная база для сотрудничества. Каждый руководитель своего ведомства четко договорился так называемых "своих" работников, нарушивших присягу и оказавшихся взяточниками и коррупционерами, никто из нас не покрывает", - добавил Луценко.

Как известно, в среду Луценко сообщил, что Силовики ГПУ задержали прокурора отдела Генпрокуратуры Украины и адвоката, которые требовали от предпринимателя взятку.

Александр Шумилин, УП

Темы: Генпрокуратура суд полиция
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IP: 93.72.70.---dorosh28.09.2016 16:51
Чистку надо писать в кавычках, бо никого не посадили и не посадят, чуток пошугают
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