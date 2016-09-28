Луценко о "чистке" силовиков: в судах - дела на 143 работников

На разбирательствах в судах находятся уголовные дела в отношении 143 работников силовых ведомств.

Об этом во время пресс-конференции в среду заявил генпрокурор Юрий Луценко.

"Привлекаются к уголовной ответственности в течение мая-августа текущего года и находятся уже в судах всего 143 человека. Из них прокурорские 10, нацполиции - 100, фискальной службы – 28, СБУ - 5", - сказал он.

"Это означает, что у нас есть прочная база для сотрудничества. Каждый руководитель своего ведомства четко договорился так называемых "своих" работников, нарушивших присягу и оказавшихся взяточниками и коррупционерами, никто из нас не покрывает", - добавил Луценко.

Как известно, в среду Луценко сообщил, что Силовики ГПУ задержали прокурора отдела Генпрокуратуры Украины и адвоката, которые требовали от предпринимателя взятку.

Александр Шумилин, УП