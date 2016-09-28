Луценко и Аваков рассказали детали покушения на львовского бизнесмена

Покушение на львовского бизнесмена и криминального авторитета Богдана Копитко, которое было совершено 29 августа и в результате которого погибли трое охранников, готовилось два месяца.

Об этом в среду на совместной пресс-конференции рассказали генпрокурор Юрий Луценко, глава МВД Арсен Аваков и заместитель руководителя Нацполіції Вадим Троян.

Троян рассказал, что это покушение было заказным. Для его осуществления использовались пулеметы, РПГ, а также фугасы, которые были заложены у дороги на маршруте следования машины Копитко на Львовщине.

Заказчик, по его словам, был задержан в Киеве во вторник. Сейчас от доставлен во Львов, где над ним, по словам Луценко, в четверг состоится суд. Он уточнил, что речь идет об уроженце Львова.

Организатор и два его помощники также были задержаны.

В свою очередь Аваков заявил, что один из исполнителей служил в АТО в батальоне "Айдар".

Министр также показал фото одного из задержанных, который, по его словам, является гражданином России и приехал в Украину, где последние два года занимается "такой свободной деятельностью". На фото видно, что задержанный имеет на спине большую татуировку в виде свастики.

Троян добавил, что этот человек служил в российской армии, после чего был завербован в фашистские организации.

"Затем, в 2014 году, когда начались у нас события, он был сослан на нашу территорию", – добавил Троян.

Луценко добавил, что, судя по обыскам, банда готовилась к совершению других преступлений по всей Украине, в том числе и в Киеве.

Мотивами преступления он назвал борьбу криминальных элементов за сферы влияния.

Отвечая на вопрос о том, считает ли следствие самого Копитка причастным к криминальному миру, Луценко заявил, что ответ на этот вопрос даст расследование.

В свою очередь Аваков охарактеризовал его так: "Предприниматель Богдан Копытко, известный в западных областях Украины по кличке Бодя, Копыто, Доллар".

Луценко добавил, что ранее Копытко был судим.

Как известно, покушение на председателя наблюдательного совета "Львовского хладокомбината" Копитко было осуществлено 29 августа.

Украинская правда