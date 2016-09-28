ГПУ хочет забирать загранпаспорта у нардепов, на которых есть представление

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Среда, 28 сентября 2016, 16:55

Генпрокурор Юрий Луценко хочет, чтобы у депутатов, на которых внесено представление о привлечении к ответственности, забирали загранпаспорта.

Об этом он заявил во время совместной с министром внутренних дел пресс-конференции.

Луценко отметил, что готовит соответствующие предложения для парламента.

Он также отметил, что хочет просить, чтобы уменьшились сроки рассмотрения представления о снятии неприкосновенности с депутатов.

"После внесения официального представления на снятие депутатской неприкосновенности в соответствующего депутата должно останавливаться действие его загранпаспортов", - сказал генпрокурор.

По его словам, это не является гарантией того, что нардеп не сможет покинуть Украину, однако это создаст дополнительные препятствия.

"Это не является гарантией, что он не уйдет. Но такая вероятность уменьшается", - сказал Луценко.

Татьяна Кусок, УП

Темы: Луценко Верховная Рада
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