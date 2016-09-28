МИД: результаты расследования катастрофы МН17 изобличают Россию

Результаты совместного расследования катастрофы МН17, озвученные в среду, непосредственно указывают на причастность России к уничтожению самолета.



Об этом в комментарии "Украинской правде" заявила спикер МИД Марьяна Беца.



"Важно отметить, что предварительные результаты расследования, которые были сейчас озвучены, подтверждают выводы технического отчета, которые нидерландская сторона обнародовала в прошлом году. А именно: падение самолета было вызвано взрывом ракеты, выпущенной из "Бука", – отметила она.



"При этом в ходе уголовного расследования были отвергнутыо все другие возможные версии причин этой трагедии и этим покончены попытки России дискредитировать следствие", – подчеркнула она.



В МИД считают важнейшим аспектом информацию о маршруте, которым оружие попало из России территорию Украины и было вывезено в обратном направлении, а именно – через территорию, контролируемую, поддерживаемыми Россией боевиками.



"Это еще раз указывает на непосредственную причастность государства-агрессора к уничтожению самолета", – отметила Беца.



"Сейчас следственные органы продолжают работу по поиску механизма привлечения виновных к ответственности. Следствие продолжается", – добавила она.



По словам спикера МИД, самым желанным вариантом было бы создание международного трибунала под эгидой Совета безопасности ООН с целью привлечения к ответственности виновных. Однако, как известно, Россия, проголосовав против, заблокировала создание такого трибунала.



Беца заверила, что украинская сторона будет и в дальнейшем всесторонне содействовать следствию.

Как известно, в среду нидерландское следствие озвучило вывод о том, что ракетный комплекс "Бук" был доставлен из России, а после уничтожения самолета возвращен туда же.

Сейчас международное следствие подозревает в причастности к катастрофе малайзийского "Боинга" в 2014 году 100 человек.

"Сейчас есть 100 подозреваемых, или тех, кто тем или иным образом могут быть связаны с сбиванием или транспортировкой такого комплекса. Мы определили их личности. Эти люди или управляли "Буком", или организовали его переброску к месту запуска", - сказал он.

При этом он подчеркнул, что официально подозреваемых пока нет.



Валентина Романенко, УП