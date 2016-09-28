Оккупанты оштрафовали Умерова за участие в заседаниях Меджлиса
Заместитель председателя Меджлиса Ильми Умерова "райсуд" в аннексированном Крыму оштрафовал за участие в заседании Меджлиса.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"После составления админпротокола в РОВД, меня попросили пройти в Бахчисарайский райсуд, где судья Скисов А Е вынес решение признать меня виновным в совершении административного правонарушения по ч 1 ст 10.28 и назначил штраф 750 руб...", - написал он.
"Иными словами виновен в участии в заседании Меджлиса крымскотатарского народа", - написал Умеров.
Как известно в среду заместитель председателя Меджлиса Ильми Умеров сообщил, что его срочно вызывают в отделение местной "полиции" аннексированного Крыму.
Украинская правда