Луценко хочет сам решать, какие дела отдавать НАБУ

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Среда, 28 сентября 2016, 17:01

Генпрокурор Юрий Луценко считает, что НАБУ не может самостоятельно справиться с коррупционерами.

Об этом он сказал во время пресс-конференции.

"Последний документ, который мы хотим инициировать, это прекращение споров о подследственности между НАБУ и другими правоохранительными органами", - сказал Луценко.

"В стране так много преступности, что отдать исключительное право на борьбу с преступностью на высших должностях одному небольшому правоохранительному органу - неэффективно", - заявил он.

При этом Луценко считает, что таким образом не уменьшит полномочий НАБУ и САП.

"Мы не уменьшаем полномочий НАБУ и САП, они как было, так и имеют право выходить на судей, министров, депутатов, губернаторов. Дай Бог им успехов", - заявил Луценко.

Генпрокурор заявил, что будет сам решать, какие дела отдавать в НАБУ.

"Но если параллельно на те же должностные лица вышли другие правоохранительные органы, то такие дела по решению генпрокурора могут оставаться в этих органах. НАБУ вправе истребовать эти дела для себя", - сказал он.

Луценко будет иницировать соответствующие изменения в закон.

Как известно, между ГПУ и НАБУ в последнее время происходит противостояние. Они обвиняют друг друга в саботировании работы.

Татьяна Кусок, УП

Темы: Луценко НАБУ
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Комментарии — 8
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IP: 46.219.255.---Александр Игоревич28.09.2016 18:56
И вообще, господа, вы прежде чем защищать НАБУ - посмотрите, кем был Сытник в 2011 году и с кем он связан. Узнаете очень много интересного, я вам гарантирую.
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IP: 46.219.255.---Александр Игоревич28.09.2016 18:51
Антоніна Паладько:
Порошенко повідомить свого кума Луцика кого затримувати, бо з НАБУ він не домовиться. Отака вона боротьба з корупцією! Балаболи!!!
Хто з НАБУ не домовиться? Ефремов уже ПРОСИЛ следствие передать его дело в НАБУ. Если такой человек о подобном просит - значит, знает, где можно подмазать. И Онищенко с НАБУ договорился, сбежав. И Чаус с НАБУ договорился (или в тупую его облапошил, что суть то же самое).
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IP: 178.92.8.---Антоніна Паладько28.09.2016 18:13
Порошенко повідомить свого кума Луцика кого затримувати, бо з НАБУ він не домовиться. Отака вона боротьба з корупцією! Балаболи!!!
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IP: 46.219.255.---Александр Игоревич28.09.2016 17:39
Truthlover:
Как всегда украинская "элита" быстро привыкает к безнаказанности ... безнаказанно прикрывать коррупционеров, делая доказательства неприемлемыми в суде.
Та какие доказательства, лол. Посмотрите на дело Онищенко - Холодницкий НЕ СМОГ собрать доказательств. Он даже грамотно составить представление не смог. Онищенко сбежал, Холодницкий пожимает плечами. И с хатой Лещенко так же - "я просил от НАБУ внести данные в ЕРДР...". Так чо ты просил, осел, если ты сам должен вносить, ты же прокурор, который контролирует НАБУ? Просил он.
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IP: 46.219.255.---Александр Игоревич28.09.2016 17:36
formalin:
Ні, будемо дрібноту здавати НАБУ, а грошовитих - до ГПУ, щоб відкупалися мішками з грошима!.. Має бути по закону, а не за бажанням Луценка!
Справедливости ради: Юга уже имеет Ефремова в СИЗО. Сытник не имеет ни одного топ-подсудимого даже в зоне видимости. Так что явно сравнение не в пользу Артемки.
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