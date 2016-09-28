МИД РФ и боевики назвали ложью отчет по МН17

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Среда, 28 сентября 2016, 18:12

МИД РФ считает, что выводы следствия по поводу катастрофы МН17 предвзяты. Боевики называют отчет враньем.

Позицию МИД России выразила его официальный представитель Мария Захарова. При этом выводы Международной следственной группы она называет отчетом прокуратуры Нидерландов.

"Выводы голландской прокуратуры подтверждают то, что следствие предвзято и политически мотивировано. Самовольно назначать виновного и выдумывать желаемые результаты превратилось в норму для наших западных коллег. Хочется спросить: сколько можно?", - сказала Захарова.

"Звучит как злая шутка, но Украину при этом они сделали полноправным членом ССГ, подарив ей возможность подделывать доказательства и оборачивать дело в свою пользу", - заявила представитель МИДа.

В свою очередь представитель боевиков "ДНР" Эдуард Басурин сказал, что отчет не подкреплен доказательствами

"Это же американцы заявили первыми о том, что самолет был сбит якобы с подконтрольной территории ополченцев, и сказали, что у них есть снимки со спутника. Уже два года прошло, но эти снимки никто не видел. И Украина отказывается показывать воздушное пространство со своих РЛС, идет обман, они лгут", - сказал он в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Украинская правда

Темы: MH17 катастрофы Росcия
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IP: 37.52.33.---vurobnuk28.09.2016 18:51
Опньки... Весь світ не в ногу... Одні кацапи --....
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IP: 31.148.253.---hahava28.09.2016 18:50
самі чесні обізвались. Рафік ніучьом нєвіноват
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