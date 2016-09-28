Порошенко: Следствие убедительно показало, кто сбил рейс МН17

155 просмотров
3
Среда, 28 сентября 2016, 19:16

Президент Петр Порошенко заявляет, что результаты предварительного расследования Международной следственной группы относительно самолета малайзийских авиалиний МН-17, предоставили неопровержимые доказательства причетности к теракту России и ее бойовикив.

Об этом Порошенко сказал на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, посвященном оборонному бюджету, сообщает пресс-служба Порошенко.

"Сегодня в этом деле Международной следственной группой поставлена точка - они подтверждают, что падение самолета было вызвано взрывом боевой части, установленной на ракете, выпущенной российским зенитно-ракетным комплексом "БУК", - заявил Порошенко.

"Доказано, что "БУК"-убийца попал на нашу территорию с территории Российской Федерации. После преступления, когда террористы пытались скрыть свои следы, этот "БУК" был срочно вывезен за российско-украинскую границу", - заявил он.

По словам Порошенко "есть все твердые доказательства того, кто совершил это страшное преступление и кто несет полную ответственность за эту террористическую атаку".

Порошенко выразил убеждение, что для успешного завершения расследования нужна поддержка международного сообщества и сотрудничество со стороны всех заинтересованных стран.

При этом он выразил надежду, что будут названы и фамилии тех, кто совершил это преступление и тех, кто отдавал приказ.

Как известно, члены Международной следственной группы, расследующей причины катастрофы рейса МН-17, которая произошла 17 июля 2014, убеждены, что располагают неопровержимыми доказательствами того, что лайнер был сбит зенитной ракетой серии 9М38 зенитно-ракетного комплекса "БУК" .

Украинская правда

Темы: Порошенко катастрофы Донбасс
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Порошенко подписал закон о выплатах военнопленным 28 сентября 2016, 13:10
Порошенко просит Раду собраться на внеочередную сессию для увольнения судей 27 сентября 2016, 18:21
Порошенко ветировал право военных расторгать бессрочные контракты 27 сентября 2016, 13:49
powered by lun.ua
Комментарии — 3
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 5.105.153.---farabundo28.09.2016 21:01
vlad:
Ошибаешься! Как только будет окончательно названы и исполнители, и заказчики данного преступления (поименно, пофамильно!!!), дело примет совсем другой оборот. А тут уже идет ответственность государства-агрессора, так как "приватных" Буков, как выразилась британский парламентарий, - не бывает! И весь массив компенсаций ляжет на государство, подготовившее, спланировавшее и хладнокровно реализовавшее данное Преступление против Человечности.
ОтветитьС цитатой
IP: 46.172.153.---vlad28.09.2016 19:57
Ну, слідство ніколи не скаже, що винна в збитті літака Росія і зокрема Путін. Бо що з них візьмеш і як. Назвуть прізвища кількох солдатиків чи бойовиків, про яких ніхто не знає де вони, частково зроблять винною Україну, що не закрила повітряний простір..і на тому все закінчиться. Якщо хтось і буде платити якийсь штраф сім'ям вбитих, то хіба що Україна....Все до цього йде.....
ОтветитьС цитатой
IP: 46.172.153.---vlad28.09.2016 19:52
Ну, слідство ніколи не скаже, що винна в збитті літака Росія і зокрема Путін. Бо що з них візьмеш і як. Назвуть прізвища кількох солдатиків чи бойовиків, про яких ніхто не знає де вони, частково зроблять винною Україну, що не закрила повітряний простір..і на тому все закінчиться. Якщо хтось і буде платити якийсь штраф сім'ям вбитих, то хіба що Україна....Все до цього йде.....
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
СНБО одобрил увеличение финансирования силовиков в этом году
Подозреваемого в убийстве полицейских перевели из больницы в СИЗО
Полиция назвала имена двух фигурантов дела о катастрофе МН17
ВОЗ: Украина – первая в мире по количеству смертей от загрязнения
Все новости
Концерты месяца

Как будет звучать октябрь

Улыбнитесь

Художник со своими детьми год разрисовывал камни и разбросывал по городу