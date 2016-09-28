Адвокат фигуранта "дела Онищенко" обвиняет НАБУ в избиении подопечного

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Среда, 28 сентября 2016, 23:24

Владимир Клочков - адвокат фигуранта "газового дела Онищенко" Александра Сергиенко, заявляет, что его подопечного избили сотрудники НАБУ.

Об этом сообщают "Украинские новости", а также сам Клочков на Facebook.

Согласно информации, 26 сентября Соломенский райсуд Киева изменил Сергиенко меру пресечения — отправил под домашний арест с ношением браслета. В связи с этим его должны были выпустить из СИЗО и проводить домой.

Однако во время транспортировки Сергиенко был вновь задержан следователями и спецназом НАБУ и отправлен в изолятор временного содержания.

"... без какого-либо предъявления обвинения машина Нацполиции с Сергиенко была грубо атакована людьми в масках, а сам Александр после физического воздействия этими людьми был похищен и увезен в неизвестном направлении. Сейчас он находится в ИВС, но изначально люди в камуфляже не показали вообще никаких документов", - заявил Клочков.

Кроме того, по словам адвоката, Сергиенко выпустили из СИЗО позже положенного времени.

Клочков также считает, что его подопечному собираются выдвинуть обвинения по новому уголовному делу - по 209 статье КПК (отмывание и незаконная легализация доходов).

"НАБУ давит на Сергиенко психологически. Они ставят задачу любым способом доказать его виновность, предлагая ему регулярно написать "признательные показания". Человека пытаются сломить, зная, что у него обострились хронические заболевания и ему необходим особый уход, которого невозможно добиться в следственном изоляторе", - уверяет Клочков.

Как известно, Онищенко и еще 20 человек подозревают в махинациях с газом госкомпании "Укгазвидобування", который получали по соглашению о совместной деятельности.

Среди фигурантов дела - и Александр Сергиенко, являющийся адвокатом нардепа.

По версии следствия, с января 2013 по январь 2016-му компании, подконтрольные Онищенко, перепродавали купленный в госкомпаний газ своим же фирмам по заниженным ценам, а затем реализовывали его конечным потребителям по рыночной цене. Этим государству нанесли ущерб на сумму 1 млрд 613 млн гривен.

5 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Александра Онищенко. Он является главным фигурантом газовой схемы. Но до голосования он покинул Украину.

Интерпол сможет принять решение об объявлении его в международный розыск не раньше октября этого года.

Темы: НАБУ Онищенко
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