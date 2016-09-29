Запорожский горсовет отказался принимать мусор из Львова

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Четверг, 29 сентября 2016, 01:46

Депутаты Запорожского горсовета не поддержали решение о предоставлении помощи Львову в утилизации твердых бытовых отходов и разрешении хоронить их на запорожской свалке.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Проект документа не набрал необходимого количества голосов для рассмотрения, "за" проголосовали 10 из 58 зарегистрированных в зале депутатов.

"Запорожский полигон может принимать до 200 тысяч тонн твердых бытовых отходов (далее - ТБО) в год (согласованная квота). По факту на полигон вывозится около 140 тысяч тонн ТБО в год. Проектом предлагается принять на полигоне дополнительно всего 1000 тонн ТБО, что составляет менее 1% от общего объема в рамках разрешения на размещение отходов. Согласно действующим тарифам, захоронение ТБО стоит около 60 гривен за тонну. Предложенный объем - 1000 тонн ТБО - принесет в доходную часть бюджета города около 60 тысяч гривен. Экологическая опасность при увеличении объема ТБО на 1000 тонн не возникнет", - говорилось в пояснительной записке к проекту решения, который выносили на голосование.

Как известно, 29 мая на свалке под Львовом произошел пожар и в результате ее ликвидации, смещения мусора, погибли трое спасателей и эколог.

На даный момент горсоветы Киева и Днипра, где временно принимали для утилизации твердые бытовые отходы из Львова, решили прекратить это сотрудничество.

Темы: Запорожье Львов
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