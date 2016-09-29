Bellingcat подверглись кибератакам из-за расследования катастрофы МН17

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Четверг, 29 сентября 2016, 02:02

На сайт расследователей Bellingcat осуществлялись хакерские атаки с целью дискредитировать результаты их исследования, большинство из которых подтвердила в своем отчете международная следственная группа в Нидерландах.

Об этом рассказал помощник президента аналитического центра Atlantic Council Макс Чуперский, передает Громадське.

По его словам, с этой же целью российскими СМИ была запущена пропагандистская кампания.

"Мы стали свидетелями настойчивых попыток дискредитировать команду Bellingcat. Не только через кибератаки, которые продолжаются последние две недели, но и через прицельную и продуманную пропаганду. Две недели назад, когда международная следственная группа объявила о планах обнародовать отчет, почти синхронно с ними Russia Today, Sputnik и другие российские новостные агентства начали дискредитировать и писать откровенную ложь о расследователях Bellingcat, и о ком-либо причастном к расследованию", - сказал он.

Он отметил, что обнародование новых результатов международной комиссии приведет к большему давлению на российские власти.

"Это сложная ситуация для Кремля и российского МИДа, которые постоянно отрицают, что "Бук" был доставлен российскими военными, хотя все улики указывают на это. Поэтому ожидайте увеличения дипломатического давления на Кремль и попытки Москвы отвлечь или исказить реальность", - добавил Чуперский.

Как известно, международная команда по расследованию катастрофы самолета "Боинг" рейса МН17, произошедшей 17 июля 2014 года, пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной из ЗРК "Бук", доставленного с территории России.

Следователи собирают информацию о двух фигурантах дела и называют их имена.

Катастрофа самолета Boeing-777 рейса MH17 унесла жизни 283 пассажиров и 15 членов экипажа, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии.

Темы: MH17 Росcия
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