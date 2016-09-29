Молдова запретила ввоз мяса из Украины

00
0
Четверг, 29 сентября 2016, 02:50

Кабинет  министров Молдовы принял решение о временном запрете на ввоз из Украины мяса, препаратов, продуктов и субпродуктов животного происхождения от животных, восприимчивых к африканской чуме свиней, а также сырья для фуража.

Об этом сообщает moldpres.md.

Это решение принято по итогам созванного 27 сентября премьер-министром Молдовы Павлом Филипом заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором  был утвержден План мероприятий по предотвращению распространения африканской чумы свиней на территории республики.

Документ предусматривает, в частности, что молдавское национальное агентство по безопасности пищевых продуктов будет координировать действия по предотвращению распространения африканской чумы свиней на территории страны и обеспечит необходимые средства для проведения мероприятий по контролю над вирусом.

Темы: Молдова продукты экспорт
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
ЕС критикует Молдову за неэффективное использование финпомощи 1 сентября 2016, 09:27
Украина выдала Молдове бизнесмена Платона 30 августа 2016, 12:12
Молдова обвинила РФ в нарушении суверенитета 18 августа 2016, 00:18
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Судьи полгода "тянули" с делом экс-ректора Мельника о взятках
США выдвинули России ультиматум по Сирии
СНБО одобрил увеличение финансирования силовиков в этом году
Подозреваемого в убийстве полицейских перевели из больницы в СИЗО
Все новости
Фото

Парень с пластинки Nirvana "Nevermind" повторил фотосессию к 25-летию альбома

Улыбнитесь

Художник со своими детьми год разрисовывал камни и разбросывал по городу