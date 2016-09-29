Молдова запретила ввоз мяса из Украины

Кабинет министров Молдовы принял решение о временном запрете на ввоз из Украины мяса, препаратов, продуктов и субпродуктов животного происхождения от животных, восприимчивых к африканской чуме свиней, а также сырья для фуража.

Об этом сообщает moldpres.md.

Это решение принято по итогам созванного 27 сентября премьер-министром Молдовы Павлом Филипом заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором был утвержден План мероприятий по предотвращению распространения африканской чумы свиней на территории республики.

Документ предусматривает, в частности, что молдавское национальное агентство по безопасности пищевых продуктов будет координировать действия по предотвращению распространения африканской чумы свиней на территории страны и обеспечит необходимые средства для проведения мероприятий по контролю над вирусом.