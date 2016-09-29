ОПЕК ограничит добычу нефти в ноябре

Страны-члены нефтяного картеля ОПЕК впервые с 2008 года договорились ограничить добычу нефти.

Об этом сообщает Reuters.

"ОПЕК приняла исключительное решение сегодня ... После двух с половиной лет, ОПЕК достигла консенсуса по вопросу управления рынком", - сказал министр нефти Ирана Бижан Зангане, который неоднократно спорил с Саудовской Аравией во время предыдущих встреч.

ОПЕК планирует установить добычу на уровне 32,5-33 миллиона баррелей в день, тогда как текущая добыча составляет ежедневно 33,24 миллиона баррелей нефти.

Решение о том, сколько нефти будет производить каждая отдельная страна, будет принято в ноябре на саммите ОПЕК в Вене, когда приглашение присоединиться к ограничению получат другие страны, не входящие в ОПЕК, в частности, Россия.