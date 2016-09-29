В Запорожье СБУ разоблачила полицейских автоугонщиков

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Четверг, 29 сентября 2016, 06:22

В состав организованной преступной группы, которая специализировалась на похищении автотранспорта, входило двое следователей полиции и трое жителей Запорожья.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

"Полицейские разработали систему угона автомобилей и их возврата денег. Для похищения автомобилей они привлекли людей из криминальной среды. Сами же "крышевали" преступную деятельность членов группы и предлагали потерпевшим вернуть авто за вознаграждение. Если автовладелец отказывался платить, его автомобиль продавали с поддельным техпаспортом и номерным знаком, перебив номера двигателя и кузова. За свои услуги вымогатели требовали до пятидесяти процентов стоимости похищенного авто", - говорится в сообщении.

Сотрудники спецслужбы задержали полицейских на рабочем месте после получения трех тысяч долларов от очередного потерпевшего.

Во время обысков в помещениях злоумышленников правоохранители изъяли карабин "МКМ", травматический пистолет, орудия для угона автомобилей и "общак" банды.

Темы: Запорожье СБУ полиция
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