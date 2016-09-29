В Подольске решили с почестями похоронить Котовского

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Четверг, 29 сентября 2016, 07:06

Подольский городской совет Одесской области проголосовал за перезахоронение останков советского военного Григория Котовского.

Об этом пишет dumskaya.net.

Согласно решению горсовета местное КП "Ритуальная служба" перенесет гроб с останками Котовского из мавзолея в парке Шевченко на кладбище №1 по Виноградной улице, где захоронит с воинскими почестями. При этом церемония пройдет почти тайно. Прессу приглашать не будут.

Первый склеп для забальзамированных останков Котовского был построен в городе, который тогда назывался Бирзула, еще в 1925 году, сразу после убийства Котовского.

В 1941 году саркофаг был разрушен немцами, останки Котовского были захоронены в общей могиле. Мавзолей полностью восстановили в 1965 году.

Котовский сделал стремительную карьеру от простого безработного, ранее судимого за уголовные преступления, к советскому руководителю высокого уровня, типичную для многих советских руководителей того времени.

Темы: Одесская область
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Комментарии — 2
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IP: 93.77.16.---Gonsales29.09.2016 08:50
етнографічно котовськ це ще поділля,тому так і назвали... завезеним туди кoцап@м це знати не обовязково, так що сиди тихо і не задавай дурних питань
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IP: 37.52.84.---Шлакоблок29.09.2016 07:54
Я, житель Котовска (ныне Подольска, хотя я не видел здесь никакого Подола в понимании этого слова), не понимаю значимость этого процесса. Здесь о Котовском (герое) никто не говорит и не вспоминает. Мавзолей Котовского (на земном шаре всего 3 мавзолея: в Индии, в Москве и в Котовске) в уничижительном состоянии (требует ремонта и т.п.), а тут вдруг такие процедуры. Как вы думаете: зачем это всё делается?
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