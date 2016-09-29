В Подольске решили с почестями похоронить Котовского

Подольский городской совет Одесской области проголосовал за перезахоронение останков советского военного Григория Котовского.

Об этом пишет dumskaya.net.

Согласно решению горсовета местное КП "Ритуальная служба" перенесет гроб с останками Котовского из мавзолея в парке Шевченко на кладбище №1 по Виноградной улице, где захоронит с воинскими почестями. При этом церемония пройдет почти тайно. Прессу приглашать не будут.

Первый склеп для забальзамированных останков Котовского был построен в городе, который тогда назывался Бирзула, еще в 1925 году, сразу после убийства Котовского.

В 1941 году саркофаг был разрушен немцами, останки Котовского были захоронены в общей могиле. Мавзолей полностью восстановили в 1965 году.

Котовский сделал стремительную карьеру от простого безработного, ранее судимого за уголовные преступления, к советскому руководителю высокого уровня, типичную для многих советских руководителей того времени.