АТО: на 7-й день после соглашения, обстрелы у Станицы Луганской продолжаются

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Четверг, 29 сентября 2016, 07:40

За минувшие сутки российско-оккупационные войска 25 раз открывали огонь по позициям украинских защитников, в том числе у Станицы Луганской, где украинские силы, а также боевики планируют отвод вооружения от линии разграничения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, на Луганском направлении зафиксировано 9 нарушений "режима тишины". Противник предпринимал вооруженные провокации из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия в районе Новоалександровки, Новозвановки и Станицы Луганской. А из БМП оккупанты обстреляли украинских защитников у населенных пунктов Новозвановка и Новоалександровка.

На Мариупольском направлении зафиксировано 8 нарушений "режима тишины". В районе Марьинки, Талаковки, Старогнатовки, Широкиного и Водяного боевики вели огонь из стрелкового оружия, пулеметов и гранатометов. Кроме того, по Широкиному и Марьинке вел огонь снайпер.

На Донецком направлении зафиксировано 8 обстрелов. Оккупанты из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия вели огонь в районе Авдеевки и Верхнеторецкого. Также по Авдеевке оккупанты открывали огонь из миномета 82-го калибра, а по Новгородскому вели огонь из БМП и зенитной установки.

В зоне проведения АТО за прошедшие сутки зафиксировано пролет 1 БПЛА.

В штабе подчеркивают, что, несмотря на эти провокации, Вооруженные Силы Украины строго придерживаются "режима тишины" и неуклонно выполняют соответствующие пункты Минских соглашений.

Как известно, 21 сентября в Минске было подписано соглашение, согласно которому украинские силы, а также боевики отводят вооружение от линии разграничения на трех участках – в районах населенных пунктов Станица Луганская, Золотое и Петровское. Соглашение начало действовать 22 сентября. Оно должно быть выполнено в течение 13 дней при условии, что 7 дней в этих районах будет соблюдаться режим тишины

Темы: Донбасс АТО боевые действия Минские соглашения
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IP: 46.175.78.---vik735229.09.2016 08:25
Це значить, що лугaнд0ни не задоволені рамковою угодою Марчука-Кучмaненко і вимагають відвід на 10 км. Де президент миру, де Медведчук та Кучмa? Терміново накропати найновішу другу найрамковішу угоду з десятьма секретними протоколами. Ба_ригa не може бути воїном та захисником, що було наочно доведено.
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