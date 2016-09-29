Геращенко: в Австрии работает мощное пророссийское лобби

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Четверг, 29 сентября 2016, 08:33

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко считает, что в Австрии оказывается сильное пророссийское влияние на государственный аппарат.

Об этом она написала в своем Facebook.

Геращенко напоминает, что с января 2017 Австрия председательствует в ОБСЕ.

"В этой стране многие политики выступают за ослабление или снятие санкций против РФ, произнося при этом следующие аргументы: у нас нет сомнений российского влияния на конфликт в Донбассе, мы осуждаем аннексию Крыма, но санкции не сработали, не остановили войну, поэтому эти аргументы не работают, нужно искать новые способы умиротворения-договаривания с Москвой", – пишет депутат.

"В Австрии работает мощное пророссийское лобби, здесь околачивается и немало экс-регионалов и регионалок, не упускают возможности напакостить Украине. Поэтому венское направление в нашей международной политике требует усиленного внимания", – считает Геращенко.

Украинская правда

Темы: Австрия санкции
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