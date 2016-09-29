В очередях на границе с Польшей – 640 авто

По состоянию на 8:00 утра четверга в очередях в пунктах пропуска на границе с Польшей стоят 640 автомобилей.



Об этом сообщает пресс-служба Западного управления Госпогранслужбы.



В частности, в очереди в пункте пропуска "Краковец" скопилось 170 машин, "Ягодин авто" – 150 автомобилей, "Шегини" – 120, "Угринов" – 100, "Устилуг" – 50, "Смильница" – 50, в пунктах пропуска" Рава-Руська" и "Грушев" очередей не зафиксировано.



На границе со Словакией, Венгрией, Молдовой и Румынией тоже нет очередей.



Украинская правда