В очередях на границе с Польшей – 640 авто

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Четверг, 29 сентября 2016, 08:45

По состоянию на 8:00 утра четверга в очередях в пунктах пропуска на границе с Польшей стоят 640 автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба Западного управления Госпогранслужбы.

В частности, в очереди в пункте пропуска "Краковец" скопилось 170 машин, "Ягодин авто" – 150 автомобилей, "Шегини" – 120, "Угринов" – 100, "Устилуг" – 50, "Смильница" – 50, в пунктах пропуска" Рава-Руська" и "Грушев" очередей не зафиксировано.

На границе со Словакией, Венгрией, Молдовой и Румынией тоже нет очередей.

Украинская правда

Темы: граница Польша
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