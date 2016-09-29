Следователи ГПУ задержали заместителя мэра Херсона

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Четверг, 29 сентября 2016, 09:17
favoritekherson.co

Главное следственное управление Генпрокуратуры задержало заместителя мэра Херсона и его пособника - депутата горсовета, требовавших с предпринимателей города 15% откат за оплату выполненных работ.

Об этом сообщает в четверг генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

По его словам, сумма взятки, на которой погорел чиновник составляет 80 тысяч гривен. Фамилий задержанных генпрокурор не уточнил.


Как сообщается на сайте Херсонского горсовета, в частности расследуют факты коррупционной деятельности и.о. заместителя городского главы, депутата городского совета от партии "Самопомич" Аркадия Подлесного.

Как известно, накануне председатель Херсонского областного совета Андрей Путилов подал в отставку в результате сложившегося кризиса в облсовете.

О политических раскладах на Херсонщине можно прочитать в материале УП "Террариум единомышленников и козырь Тимошенко. Как Порошенко потерял Херсон".

Украинская правда

Темы: Херсонская область взятка Генпрокуратура
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