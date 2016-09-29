Князевич заявил, что судей могли бы уволить и потом

После 30 сентября судей, которые нарушили присягу и уволить которых призвала парламент общественность, мог бы уволить Высший совет правосудия за новой нормой Конституции.

Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич на внеочередном заседании парламента.

"Идея проведения этого заседание возникла в связи с тем, что на одном из сайтов появилась статья так называемого эксперта "Реанимационного пакета реформ" господина (Михаила) Жернакова, потом эту идею подхватила одна из фракций парламента, был вынужден на нее отреагировать президент – и сейчас мы вынуждены проводить заседание", – сказал он.

"В связи с этим у меня вопрос: друзья, а для чего мы меняли Конституцию? Я вам напомню, что согласно тем изменения в Конституцию, которые вступают в силу завтра, эти полномочия перейдут в Высший совет юстиции именно из-за того, что парламент добровольно отказался от них, чтобы никто не обвинял его в политическом влиянии на принятие решения по увольнению или избранию судей", – заявил Князевич.

"Говорят, что дальше правового основания не будет, ибо меняется Конституция и того правового основания, которое было применено – "нарушение присяги", уже не будет в следующей норме Конституции. Это правда. Мы специально эту норму Конституции заменили на новую норму, потому что мы проиграли несколько решений в Европейском суде по правам человека именно из-за того, что нарушение присяги не являются обычной практикой Европейского Союза", – добавил он.

Князевич объяснил, что "эту норму зараз изменили на норму "грубое пренебрежение обязанностями, которые есть несовместимым со статусом судьи или оказало его несоответствие занимаемой должности".

"Именно эта норма и должны быть применена во время освобождения судей", – сказал он.

Дополняется…

Алена Рощенко, УП