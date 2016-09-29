Рада рассматривает вопрос увольнения судей – голосов нет

42 просмотра
0
Четверг, 29 сентября 2016, 11:27

Верховная Рада рассматривает вопрос увольнения судей за нарушение присяги.

Депутаты не поддержали 4 проекта постановления об увольнении судей.

Председатель Высшего совета юстиции Игорь Бенедисюк пояснил, что решение об увольнении этих судей выносил еще предыдущий состав ВСЮ времен Виктора Януковича, в то же время уже нынешний состав, просмотрев эти решения не нашел оснований для их отмены.

В то же время глава профильного комитета Руслан Князевич отметил, что комитет не поддержал увольнение этих судей, однако не возражает против рассмотрения в сессионном зале.

Депутаты рассматривают постановления по каждому судье отдельно в порядке регистрации.

Необходимого количества голосов в парламенте не нашлось. Единодушия в сессионном зале нет.

Внефракционный нардеп Юрий Левченко в частности предложил спикеру Андрею Парубию "прекратить этот фарс" и закрыть внеочередное заседание Рады.

Парубий предложил объявить 15-минутный перерыв для консультаций, однако это предложение не нашло поддержки председателей фракций из-за опасений, что депутаты потом не соберутся.

Сейчас нардепы перешли к формату обсуждения каждой постановления, а голосование должно состояться в конце.

Валентина Романенко, УП

Темы: Верховная Рада
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Князевич заявил, что судей могли бы уволить и потом 29 сентября 2016, 10:33
Оппоблок говорит, что в Раду не придет и голосовать по судьям не будет 29 сентября 2016, 09:45
ГПУ хочет забирать загранпаспорта у нардепов, на которых есть представление 28 сентября 2016, 16:55
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
В Кремле не увидели доказательств в докладе по MH17
За сутки погиб один военный, еще двое ранены – штаб
Рада уволила ряд судей за нарушение присяги, среди них – Волкова
На Кипре опровергли слова Грановского, что он устроил встречу с Луценко
Все новости
Концерты месяца

Как будет звучать октябрь

Трамп vs Клинтон

Соцсети обсуждают дебаты Клинтон и Трампа: гифкы, приколы, цитаты и мемы