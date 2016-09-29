Доклад по MH17: родственники винят Россию

После озвученного в среду доклада нидерландских следователей относительно катастрофы малайзийского самолета рейса MH17 ряд родственников заявили, что считают Россию ответственной за катастрофу.

Об этом они заявили журналисту российской "Новой газеты" Павлу Каныгину.

Профессор Габриэль ван ден Бринк, который потерял в катастрофе коллегу и ближайшего друга, заявил, что, если Россия настаивает на своей невиновности, она должна это доказать.

"Если ты чист и тебе нечего скрывать, пойди и докажи! Конечно, при этом никто из нас не возлагает коллективную ответственность на всю страну, на всех русских людей. У нас принято разделять ответственность власти и простых людей", – сказал он.

Он отметил, что правительство Нидерландов вынуждено балансировать между интересами бизнеса, который не хочет портить отношений с Россией, и интересами голландского общества, которое требует призвать Москву к ответу.

"Так что наше правительство сейчас меж двух огней. Но тем не менее мы доверяем ему и знаем, что рано или поздно виновные будут названы и будет суд", – добавил он.

Ханс де Борст, отец погибшей на борту 17-летней Элисмике считает, что те, кто выстрелил в гражданский самолет, не хотели это делать и не получали таких приказов от Кремля.

"Но при этом мы понимаем, что верховный главнокомандующий Владимир Путин ответственен за то, что оружие из его страны попало на Украину и убило наши родных, близких и друзей", – сказал он.

Комментируя недавно предоставленные Россией данные радаров, которые якобы не зафиксировали пусков ракеты, он усомнился в их подлинности.

"А я скажу жестче: это просто попытка заболтать подлинные факты и отвести внимание. Может быть, это забалтывание рассчитано на российского телезрителя, но в Европе такие штуки не пройдут", – добавил он.

Де Борст добавил, что выступает за ужесточение отношений с Россией и отзыв оттуда посла Нидерландов.

"Да, российские власти хотят выглядеть сильными и несгибаемыми, а Европа сегодня кажется очень слабой. Но если Владимир Путин собирается быть президентом еще один свой срок, то мы должны показать ему, что тема МН17 будет преследовать его до самого конца", – добавил он.

Пит Плюг,входящий в координационный совет родственников погибших в катастрофе МН17, потерял на самолете брата и его жену.

"Полагаю, следователи не хотят раскрывать всей информации, чтобы не навредить возможным свидетелям, которые еще объявятся, и еще они не хотят окончательно портить отношений с Россией. Но мы знаем, что это был русский "Бук", его привезли из России, мы знаем, откуда его запускали", – сказал он.

Он также отверг предоставленные Россией якобы данные с радаров.

"И вот спустя два года, когда мы так близко подошли к ответу на главный вопрос, русские вдруг говорят: "У нас есть данные с радара, но он не засек никаких ракет". Это выглядит как издевательство. Как танец на могилах людей. Черт возьми, да ведь должно быть просто стыдно! Чего они этим добиваются? Хотят отвлечь внимание общественности?!" – возмутился он.

Плюг заявил, что разделяет простой народ и руководителей, но добавил, что руководители должны взять на себя ответственность.

"Если это сделали твои люди, то будь мужиком и признай: "Да, это наши!" Just be a man! Вот и все", – заявил он.

Робби Улерс потерял в катастрофе племянницу. Он считает, что данные следователей "заложили основу для того, чтобы мы положили конец конфронтации в Европе".

"Предоставленные данные кажутся мне неопровержимыми, и те лица, которые стоят за этим преступлением, понимают это", – считает он.

В то же время он уверен, что российские власти не причастны к запуску "Бука".

"Ведь ни президент, ни министр не давали приказа подарить "Бук" этим парням в ДНР. Вопрос с его доставкой решался, думаю, на более низком уровне – какие-то военные командиры решили и договорились", – уверен он.

Улерс добавил, что сам в прошлом военный, был в Югославии и знает, "как это бывает".

"Так вот, повторю, российские власти не причастны, но теперь им следует сделать все, чтобы предоставить нам и данные, и тех людей, которые стояли за гибелью наших родных", – сказал он.

Он считает также, что Россия должна сделать это самостоятельно и Путину надо дать шанс выйти из ситуации достойно, поскольку "разговор с позиции силы с Россией не работает и санкции тоже не работают".

Как известно, в среду международное следствие озвучило данные расследования, согласно с которыми "Бук" был доставлен с России и после выстрела вернулся назад.

Украинская правда