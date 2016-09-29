Порошенко: В Украине нет места антисемитизму

Президент Украины Петр Порошенко убежден, что в современной Украине нет места антисемитизму.

Об этом он сказал в ходе выступления на презентации фильма о трагедии в Бабьем Яру в Киеве в четверг, передает Интерфакс-Украина.

Порошенко также отметил, что Мемориал Холокоста в Бабьем Яру в Киеве должен стать местом почтения и уважения всех украинцев вне зависимости от национальности

"Мы строим страну, где нет места антисемитизму, и где наше единство является залогом наших побед, преодоления преград и наших будущих успехов", - сказал Порошенко.

Президент также отметил, что Мемориал Холокоста в Бабьем Яру в Киеве должен стать местом почтения и уважения всех украинцев вне зависимости от национальности этой трагедии.

"Чрезвычайно важно чтобы все человечество помнило о корнях и о кровавых фактах Холокоста, и чтобы эта память служила предостережением и нашим современным и будущим поколениям об опасности ненависти, фанатизма, расизма и нетерпимости", - сказал Порошенко.

19 сентября 1941 года Киев был оккупирован немецкими фашистами. 28 сентября 1941 года на улицах столицы было развешено оповещение о том, что все евреи должны явиться в район улицы Мельникова. 29 и 30 сентября 1941 года состоялись первые расстрелы евреев.

Всего за годы оккупации в Бабьем Яру было захоронено по разным оценкам от 100 до 200 тыс. человек. Кроме евреев там погибли жители Киева других национальностей, военнопленные Красной Армии и ОУН-УПА, ромы, а также душевнобольные.

После Второй мировой советская власть пыталась скрыть трагедию Бабьего Яра, но в 1966 году по случаю 25-й годовщины трагедии прошли акции протеста, после чего было принято решение об установлении памятника.