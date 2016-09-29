Грицак: Предварительные данные следствия по MH17 могут стать приговором России

Председатель СБУ Василий Грицак заявляет, что данные предварительного следствия по катастрофе MH17 могут стать приговором для России.

Об этом Грицак заявил журналистам после чествования жертв Бабьего Яра.

"Теперь все люди могут дать оценку - Россия является агрессором или нет. Даже данные предварительного следствия могут служить приговором для российской стороны", - подчеркнул он.

Он напомнил, что "вчера были обнародованы предварительные выводы международной следственной комиссии по Боингу, сбитому российскими агрессорами".

"Страшное преступление - убийство 298 человек, но еще страшнее его сокрытие", - сказал он.

"Россия на государственном уровне пыталась это скрыть, но миру стали известны подлинные факты о трагедии. Это говорит о том, что терроризм сначала инициируется, а затем скрывается на государственном уровне, подчеркиваю. И это страшнее чем само преступление", - подчеркнул он.

Оксана Коваленко, УП