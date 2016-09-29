ГПУ: Добкин - пока свидетель, на Скорика готовится представление

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Четверг, 29 сентября 2016, 12:37

В Генпрокуратуре заявляют, что готовят представление на депутата от "Оппоблока" Николая Скорика о разрешении на снятие неприкосновенности, а Михаил Добкин проходит по делу о махинациях с землей в качестве свидетеля.

Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

"Представление на депутата Николая Скорика готовится", - отметили в пресс-службе.

"А относительно заявлений Добкина - он проходит по этому делу как свидетель, но он является фигурантом земельного дела вместе с мэром Харькова Геннадием Кернесом, директор юрдепартамента Харьковского горсовета Владимиром Коваленко, главным архитектором Харькова Чечельницким и бывшим руководителем харьковского управления Госкомзема Юрием Саниным", - отметили в пресс-службе.

На вопрос о жалобах депутата, его вызывают на следственные действия, в Генпрокуратуре сказали: "Следователи работают с изъятыми документами".

Как сообщалось, ранее в четверг генпрокурор Юрий Луценко заявил, что мэр Харькова Геннадий Кернес и народный депутат Михаил Добкин является фигурантом дела о создании преступной группировки, хищении госимущества с использованием служебного положения.

Оксана Коваленко, УП

Темы: Генпрокуратура Добкин
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