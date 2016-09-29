Грицак заявляет, что СБУ эффективно расследует конфликт НАБУ и ГПУ

В СБУ заявляют, что эффективно расследуют конфликт между сотрудниками НАБУ и Генпрокуратуры, который произошел 12 августа.

Об этом заявил председатель СБУ Василий Грицак журналистам.

"Дело расследуется, довольно эффективно. Насколько мне известно, наши следователи направили предложения об отстранении от выполнения функциональных обязанностей ключевых действующих лиц с обеих сторон для того, чтобы они не могли оказывать давление на следствие", - сказал Грицак.

"О результатах следствия мы отчитаемся", - добавил он.