Руководитель вокзала в Черновцах погорел на взятке

Национальная полиция задержала руководителя вокзала станции Черновцы, обвиняемого во взяточничестве.



Об этом сообщил председатель правления ПАО "Укрзализныця" Войцех Балчун у себя в Facebook.



"Департамент безопасности доложил: Национальная полиция задержала руководителя вокзала станции Черновцы. Информация правоохранителей – получение неправомерной выгоды", – сообщает он.



По его словам, руководитель вокзала требовал 12 тысяч гривен за беспрепятственное осуществление предпринимательской деятельности в железнодорожном буфете.



"Уголовное производство открыто по статье 368 Уголовного Кодекса Украины. 30 сентября суд будет избирать меру пресечения. Нет неприкасаемых. Стоит услышать всем, кто работает в компании", – подчеркнул Балчун.



Украинская правда